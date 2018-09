WDR: Herr Poguntke, sensationell hat Ralph Brinkhaus bei der Wahl gegen Angela Merkels etablierten Kandidaten Volker Kauder gesiegt. Kann die Kanzlerin jetzt einfach so weitermachen, als sei nichts passiert?

Thomas Poguntke: Nein, Merkel kann nicht so weiter machen. Die CDU -Chefin muss jetzt viel stärker darauf eingehen, was die Fraktion will. Kauder hat meistens Merkels Willen in der Fraktion durchgesetzt. Dass er jetzt abgelöst wurde, ist ein Affront - und ein Machtverlust für Merkel.

Ich kann mich in den letzten Jahrzehnten nicht an eine vergleichbare innerparteiliche Niederlage eines Kanzlers erinnern. Offenbar hat sie die Stimmung falsch eingeschätzt. Ich gehe aber davon aus, dass Merkel weiter Kanzlerin bleiben will und auch die Vertrauensfrage nicht stellt.