Laschet nach Wahl-Schlappe im Südwesten unter Druck

SPD: Laschet " Antworten schuldig "

Die NRW-SPD hielt noch am Wahlabend mit ihrer Schadenfreude nicht hinterm Berg: " Für Armin Laschet hätte der Start als Bundesvorsitzender der CDU nicht schlechter sein können ", teilten der Landesvorsitzende Thomas Kutschaty und die Generalsekretärin Nadja Lüders in einer gemeinsamen Erklärung mit.