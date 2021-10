Mittwoch zählt für Hendrik Wüst jede Stimme

Der neue CDU -Landesvorsitzende Hendrik Wüst soll am Mittwoch auch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Die CDU -Fraktion hat den Personalvorschlag bei einer Klausurtagung in Kamp-Lintfort am Montag "einstimmig und unter großem Beifall beschlossen" , berichtete Fraktionschef Bodo Löttgen anschließend. Am Mittwoch um 13 Uhr soll Hendrik Wüst in einer Sondersitzung des Landtags zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt werden.