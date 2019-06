Kanzlerfrage: Laschet empfiehlt Ende der Diskussion

Von der "Welt am Sonntag" am vergangenen Wochenende befragt, ob sich die CDU in den letzten Monaten zu sehr von Merkel wegbewegt habe, sagte Laschet: Er empfehle, am bisherigen " Erfolgsrezept der CDU " festzuhalten, das darin bestehe, " Probleme pragmatisch zu lösen und über die CDU-Stammwähler hinaus viele Bürger anzusprechen ". Viele werteten das als deutliche Kritik am Vorpreschen der Parteichefin.

Laschet weicht der K-Frage aus