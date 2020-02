CDU-Vorsitz: Die Dehnübungen der Kandidaten

Jens Spahn, als Gesundheitsminister zur Zeit bei Terminen in NRW unterwegs, sagte am Montag: "Wir müssen nicht einer Meinung sein, wenn wir diskutiert haben." Die Frage sei, "ob wir dann, trotz verschiedener Meinungen gut miteinander umgehen wollen".

Am Wochenende hatte Laschet gesagt, man suche nach einer Lösung die für die CDU gut ist. "Und deshalb passt das dann nicht, wenn jeden Tag irgend jemand erklären würde: Ich mache das trotzdem. Ich trete an, egal was ist". Wenn es wirklich keinen Konsens gebe, werde halt abgestimmt.

Erstmal Einzelgespräche

Am Dienstag wird die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer das sauerländische CDU-Mitglied Friedrich Merz zu einem Einzelgespräch treffen. In den Tagen darauf sollen Gespräche mit Laschet und Spahn folgen. Am kommenden Montag (24.02.2020) will AKK den Parteigremien einen Vorschlag unterbreiten, die das Verfahren bei der Personalauswahl weitergehen soll.

Merz irritiert die Medien

Wegen seiner Äußerung, Politiker bräuchten herkömmliche Medien nicht mehr, hat der Deutsche Journalistenverband (DJV) Friedrich Merz in einem offenen Brief scharf kritisiert. Sollte der potenzielle künftige CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Journalisten und Medien "als vierte Säule des Staats aushebeln wollen", werde der Journalistenverband "erbitterten Widerstand" leisten, kündigte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall an.

Merz hatte Ende Januar mit dem Blick auf private und öffentlich-rechtliche Medien gesagt: "Wir brauchen die nicht mehr." Politiker könnten ihre eigenen Interessen über Social-Media-Kanäle selbst wahrnehmen und "ihre eigene Deutungshoheit auch behalten". "Und das ist die gute Nachricht der Digitalisierung", fügte Merz hinzu.