Die CDU wählt einen neuen Parteichef

So läuft der CDU-Parteitag ab

Der Parteitag hat am Freitagabend um 18 Uhr begonnen mit einer ökumenischen Andacht, der Abschiedsrede der bisherigen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und mehreren Grußworten, unter anderem per Videobotschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die von 2000 bis 2018 CDU-Parteichefin war und im Herbst als Kanzlerin aufhören will.

Die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, ihr Rückzug sei "reiflich überlegt" und "richtig", aber schwer gewesen. Sie erklärte ihren Rücktritt im Streit um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der CDU und der AfD - gegen Vorgaben der Bundes-CDU.

Den 33. Bundesparteitag der CDU verfolgen die 1.001 Delegierten aufgrund der Corona-Pandemie von zuhause aus und stimmen auch digital ab. Nur die engste Parteispitze und die drei Kandidaten sind in der Parteitagshalle vor Ort.