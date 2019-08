Mit Appellen zur Flüchtlingshilfe ist am Samstag (31.08.2019) in Köln an das 40-jährige Bestehen der Hilfsorganisation Cap Anamur erinnert worden. 1979 hatte das Ehepaar Christel und Rupert (1939-2016) Neudeck ein Schiff gechartert, um damit Menschen zu retten, die über das Südchinesische Meer vor der kommunistischen Regierung von Vietnam flohen.

Laschet beschwört "Geist von 1979"