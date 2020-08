NRW will Bußgeldkatalog bis September lockern

Schutz für Radfahrer durch schärfere Regeln

Wenn die Lockerungen tatsächlich im September beschlossen werden, soll die Straßenverkehrsordnung laut Wüst in einem zweiten Schritt noch einmal geändert werden. Dann könnte es schärfere Regeln geben, um Fahrradfahrer in Städten besser zu schützen. Diese Regeln waren in der ursprünglichen (und nun ungültigen) Fassung der StVO -Reform enthalten. Wie genau das gelingen soll, sagte der Minister am Mittwoch aber nicht.

Stand: 05.08.2020, 16:16