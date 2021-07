Noch lange keine Normalität bei Bussen und Bahnen in NRW

Keine Fahrt ins Büro oder zur Uni, kein Ausflug ins Grüne und kein Besuch bei den Eltern in der Heimat: Durch die Corona-Pandemie sind viele Anlässe weggefallen, mit Bus und Bahn zu fahren. Die Nahverkehrsunternehmen haben das schmerzlich gespürt. Die Fahrgastzahlen und damit auch die Einnahmen sind weggebrochen. Zwar kehrt allmählich wieder mehr Normalität in NRW ein. Doch bei Bussen und Bahnen wird noch längere Zeit nichts normal sein.

Auch 2020 keine Normalität

Ein voller Bus ist noch immer nicht der Regelfall

So gehen die Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen davon aus, dass die Fahrgastzahlen erst Ende 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werden. " 2022 wird sicherlich noch dafür gebraucht, eine Normalisierung im Mobilitätsverhalten der Leute zu erreichen ", sagte der NRW-Vorsitzende des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen ( VDV ), Ulrich Jaeger, am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) kommt sogar zu dem Schluss, dass auch nach der Corona-Pandemie wohl weniger Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen werden.