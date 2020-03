FDP-Politiker Burkhard Hirsch ist tot

Der 1930 in Magdeburg als Sohn eines Richters geborene Hirsch ist immer ein Verfechter liberaler Positionen. Etwa beim Vermummungsverbot: "In meiner Verfassung steht nicht, dass einer sein Gesicht zeigen muss." Oder beim Asylrecht: "Die Freiheitsstatue im Hafen der Verfassung."

In der sowjetisch besetzten Zone schließt er sich 1948 den dortigen Liberal-Demokraten (LDP) an. Nach der Flucht in den Westen tritt er 1949 der FDP bei. In Marburg studiert er Jura, wird 1964 als Anwalt in Düsseldorf zugelassen und arbeitet gleichzeitig in der Stahlindustrie.

Innenminister und Vizepräsident des Bundestages

Im Bundestag sitzt Hirsch für die Liberalen von 1972 bis 1975 und von 1980 bis 1998. Zwischen den Phasen als Abgeordneter ist er von 1975 bis 1980 Innenminister von Nordrhein-Westfalen – es sollte sein höchstes Regierungsamt bleiben.

In der Zeit der RAF spricht er sich dagegen aus, dass der Staat den Forderungen von Terroristen nachkommt, auch nicht nach der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer im Jahr 1977.

