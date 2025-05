" Burkhard Hirsch hat seine Berufung in dem Kampf für die liberalen Bürgerrechte gefunden ", sagte FDP-Landeschef Henning Höne zu der Umbenennung der FDP-Geschäftsstelle in der nördlichen Düsseldorfer Innenstadt. Mit der Umbenennung wolle man nicht nur an den Politiker erinnern, " sondern auch an den Menschen Burkhard Hirsch ", so Höne weiter.

Auch fünf Jahre nach seinem Tod ist Hirsch für die NRW-FDP eine Schlüsselfigur. Er war von 1975 bis 1980 Lande-Innenminister in der damals regierenden Koalition von SPD und FDP. Er war unter anderem einer der Freidemokraten, welche sich in den 50er-Jahren gegen einen immer stärker werdenden Einfluss ehemaliger Nationalsozialisten in der Partei wehrten.

Bürgerrechtler, der oft erfolgreich klagte

Hirsch hat zudem zahlreiche Klagen gegen Bürgerrechtsbeschränkungen geführt, unter anderem gegen Teile des "Großen Lauschangriff", der Vorratsdatenspeicherung oder dem Abschuss von Passagierflugzeugen bei potenzieller Gefahr. In allen Fällen setzte er sich vor dem Bundesverfassungsgericht durch.

Sein Sohn Alexander Hirsch sagte vor geladenen Gästen, sein Vater hätte sich sehr über die Ehrung gefreut. " Wir werden immer noch von vielen Menschen angesprochen, die sich an ihn erinnern “, sagte er.

Die FDP-Geschäftstelle war bisher nach Wolfgang Döring benannt. Der 1963 verstorbene Politiker galt - wie Hirsch selber - als einer der Wegbereiter für eine sozial-liberalere FDP. Diese Umbenennung sei aber keine Entscheidung gegen Döring gewesen, so Landeschef Höne.