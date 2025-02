Bei der FDP wurden vier Frauen in die Top 10 der Landesliste gewählt. Aber auf den zehn Plätzen dahinter sind es neun Männer und nur eine Frau. Bei der AfD ist nur eine Frau in den Top 20 - und die gilt laut Beobachtern als besonders rechts in der Rechtsaußen-Partei.

Forscherin: Jüngere Frauen eher progressiv

Warum ist es so, dass Frauen auf den Landeslisten bestimmter Parteien unterrepräsentiert sind? "Das liegt insbesondere am Welt- und Menschenbild der Parteien in diesem Bereich des Parteienspektrums, insbesondere der Fokus auf ein traditionales und somit patriarchal orientiertes Familienbild" , sagt die Politologin Isabelle Borucki.

Zudem seien die politischen Einstellungen von Frauen in den letzten Jahren eher progressiver geworden, so Borucki, vor allem bei jüngeren Frauen. Wohingegen Männer, auch hier insbesondere jüngere Männer, "eher nach rechts tendieren von ihren politischen Einstellungen her" .

Unsere Quellen: