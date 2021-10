FDP und Grüne: So klappt die Zusammenarbeit in NRW

Dass viele Erstwählende ihr Kreuzchen bei den Grünen machen, war wegen der starken "Fridays for Future"-Bewegung zu erwarten. Dass die FDP allerdings bei der Bundestagswahl genauso gut bei jungen Leuten abschneidet - damit haben viele nicht gerechnet. Die Erstwählenden, die Westpol getroffen hat, setzen bei beiden Parteien vor allem auf den Klimaschutz.

FDP und Grüne punkten beim Thema Klimaschutz

"Die Grünen sind für mich die Partei, der ich es wirklich zutraue, die Klimakrise zu bekämpfen" , sagt Emily Birkner aus Düsseldorf. Die 20-jährige Erstwählerin engagiert sich bei "Fridays for Future". Sie glaubt, dass die Politik nur mit grüner Regierungsbeteiligung auch wirklich etwas fürs Klima tun wird.

Erstwähler Lukas Heß

Auch Lukas Heß aus Haltern am See findet Umwelt- und Klimaschutz besonders wichtig. "Bei der Umsetzung kann man sich natürlich die Frage stellen, wie man das lieber hätte. Das ist der Grund, warum ich die FDP gewählt habe" , sagt der 18-jährige. Klimaschutz könne nur mit einer intakten Wirtschaft funktionieren. Innovationen und neue Technologien, darauf setzt er. Staatliche Vorgaben, wie die Grünen sie wollen, lehnt er ab.

Gemeinsamkeiten und Gegensätze

Grüne und FDP haben auf moderne Wahlkampagnen gesetzt. Beide Parteien werben für Wählen ab 16, Digitalisierung und eine offene, tolerante Gesellschaft.

Bei entscheidenden Fragen rund um das Thema Finanzen und soziale Gerechtigkeit allerdings sind sie weit auseinander. Die Grünen fordern zum Beispiel einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro und höhere Hartz-IV Sätze. Die FDP lehnt das ab.

Gelb-Grüne Zusammenarbeit in Mönchengladbach

Melissa Laws: "Zusammenarbeit leichter, als erwartet"

In Mönchengladbach gibt es seit knapp einem Jahr ein Grün-Gelbes Bündnis, zusammen mit der SPD . "Die Zusammenarbeit fällt leichter, als man erwartet hat" , sagt Melissa Laws von den Grünen. Sie ist mit 23 eine der Jüngsten im Stadtrat. Streit mit der FDP gäbe es vor allem, wenn es um Bäume und Parkplätze geht. In der vorletzten Legislaturperiode war eine Ampelkoalition in Mönchengladbach gescheitert. "Damals waren es ganz andere Typen. Die jüngere Generation ist ein bisschen weniger ideologisch behaftet, so dass durchaus Kompromisse zu finden sind" , sagt Daniel Winkens von der FDP .

Emily Birkner und Lukas Heß hoffen, dass sich Grüne und Liberale auch im Bund zusammenraufen. Das seien die Parteien den Wählerinnen und Wählern schuldig.