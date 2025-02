Die Alten könnten die Wahl entscheiden

Sie alle sind Wechselwählerinnen, zum ersten Mal. Elisabeth Schaaf, Anne Geßmann, Renate Dahms und Ingrid Rösner sitzen gemeinsam am Tisch und spielen Rummikub. Ein paar Mal in der Woche treffen sie sich hier im Café Sonnendeck der evangelischen Gemeinde in Bonn-Beuel.

Elisabeth Schaaf, Anne Geßmann, Renate Dahms und Ingrid Rösner

“Mein ganzes Leben lang habe ich eine Partei gewählt. Aber jetzt ist Schluss” , erzählt Renate Dahms, die ihre Stimme schon abgegeben hat. Ingrid Rösner ergänzt, dass auch sie jahrelang dieselbe Partei gewählt habe, aber: “Ich finde auch, es muss ein Wechsel stattfinden.”

Elisabeth Schaaf ist das erste Mal Wechselwählerin

Steigende Preise, Wirtschaft und Migration beschäftigen Elisabeth Schaaf bei dieser Wahl, sagt sie. "Ich gucke jetzt alle Duelle und ich werde verfolgen, was da gesagt wird. Aber ich habe mir schon eine Partei ausgesucht.“

Den Volksparteien treu

Sie hofft, “dass nicht so viele kleine Parteien gewinnen.” Eine Koalition aus zwei Parteien wünsche sie sich, „sonst haben wir ja wieder das Desaster wie vorher.“

So wählten die Ü70-Jährigen bei der Landtagswahl 2022 in NRW

Bei der letzten Landtagswahl 2022 wählte die Hälfte der über 70-Jährigen die CDU . Die SPD kam mit Abstand auf Platz 2, dann mit großem Abstand die Grünen. FDP und AfD kamen auf je 3%.

Die AfD kam für keine der vier Wechselwählerinnen in Frage. "Die haben ja so viel vor, also den Euro abschaffen, aus Europa raus. Und das geht ja alles gar nicht” , meint Schaaf und fährt fort: “Nee, ich bin christlich erzogen und die sind für mich nix.”

AfD : Kaum Chancen bei Ü70

Umfrage unter älteren Menschen auf dem Wochenmarkt in Münster. Wer waren die Kanzler bei ihrer ersten Bundestagswahl? Die Antworten: "Brandt", "Schmidt", "Erhard" . Ob er sich noch an seine erste Wahl erinnert? "Ja, das war der Adenauer" , erzählt Herr Berger. Die AfD komme für ihn nicht in Frage, sagt er.

Herr Berger lehnt die AfD ab

"Das liegt einfach daran, dass ich den Krieg mitgemacht habe. '45 war ich ein junger Bursche und ich weiß, was da passiert ist, ich erinnere das auch sehr lebhaft" , erzählt Herr Berger auf dem Münsteraner Wochenmarkt. „Insofern kann ich die Meinungen, die da vertreten werden überhaupt nicht begrüßen.“

Stimmanteile der AfD nach Alter bei der Europawahl 2024

Bei der Europawahl im vergangen Jahr holte die AfD ihr bislang bestes Ergebnis in Deutschland: 15,9%. Bei den über 70 Jährigen holte sie prozentual die wenigsten ihrer Stimmen In Münster blieb sie insgesamt unter 5%.

Marianne Heutlass ist Stammwählerin

Dass die AfD unbequeme Probleme als einzige anspreche, sieht Marianne Heutlass nicht so: „Ich sehe es so, dass das im Prinzip jede Partei irgendwie angeht auf ihre Art und Weise. Aber ich sehe nicht, dass nur die AfD diese Probleme angeht, das ist meiner Meinung nach Quatsch!“ Warum glaubt sie hatte die Partei bei älteren Wählern bislang wenig Chancen?