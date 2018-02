Kostenloser ÖPNV ist laut Bundesregierung nur Überlegung

Die Bundesregierung ist dem Eindruck entgegengetreten, es gebe in ausgesuchten Städten bald kostenlosen Bus- und Bahnverkehr. Das seien derzeit nur Überlegungen mit Blick auf Forderungen der EU -Kommission, die Luft durch weniger Autoverkehr zu verbessern, so ein Regierungssprecher am Mittwoch (14.02.2018).

Am Dienstag (13.02.2018) war ein Brief von drei Bundesministern an die EU -Kommission bekannt geworden. Darin skizzierten sie Ideen zur Verbesserung der Luftqualität - unter anderem Gratis-Nahverkehrsmodelle in fünf Städten, darunter Bonn und Essen.

Klage vor dem Europäischen Gerichtshof soll abgewendet werden

Die Vorschläge der Bundesregierung sollen helfen, eine Klage der EU -Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) abzuwenden. Umweltkommissar Karmenu Vella hatte Deutschland und weiteren EU -Staaten eine Frist bis Ende vergangener Woche gesetzt, um zusätzliche wirksame Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung vorzulegen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu in Berlin, der Brief enthalte Vorschläge und es solle " zusammen mit den Ländern und Kommunen " über kostenlose Nahverkehrsmodelle nachgedacht werden.

Temporäres Angebot für kostenlosen Nahverkehr?