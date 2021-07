Vor zehn Jahren startete der Bundesfreiwilligendienst

30 Jahre lang war Tilman Köbel als Tenor-Sänger auf Tournee durch Europa. Jetzt, mit 59 Jahren, ist er ein "Bufdi". Köbel macht mit beim Bundesfreiwilligendienst. Er arbeitet in einer Altentagesstätte der Diakonie in Aachen und betreut zumeist an Demenz erkrankte ältere Menschen. Wegen Corona konnte Köbel nicht mehr auftreten. Außerdem suchte er für den Rest seines Berufslebens eine neue Perspektive.

Vor zehn Jahren endeten Wehrpflicht und Zivildienst in Deutschland. An ihre Stelle trat der Bundesfreiwilligendienst. Männer und Frauen werden im sozialen Bereich, aber auch in Sport und Kultur eingesetzt. Doch anders als beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), das weiterhin parallel angeboten wird, gibt es bei den "Bufdis" keine Altersgrenze. Deshalb kann auch Tenor-Sänger Köbel mitmachen.