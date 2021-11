Wüst kündigt Kontaktbeschränkungen und Impfpflicht an

Eine allgemeine Impfpflicht soll in Deutschland "Anfang Februar oder Anfang März" eingeführt werden, erklärte Scholz unterdessen beim Fernsehsender Bild. Entsprechende Anträge für die Abstimmung im Bundestag sollen noch vor Ende des Jahres eingebracht werden. "Ich gehe davon aus, dass das noch dieses Jahr losgeht" , so der künftige Regierungschef.

Landeskabinett berät und und informiert am Mittwoch

Über die strengeren Corona-Maßnahmen für NRW will das Landeskabinett am Mittwoch beraten. Im Anschluss daran wird Wüst den Landtag dazu in einer Sondersitzung informieren. Umgesetzt werden sollen die neuen Regeln dann nach einer "beschlussfassenden Ministerpräsidentenkonferenz" am Donnerstag.

Opposition: "zugespitzte Lage brechen"

Die Sondersitzung des Landtags hatten SPD und Grüne beantragt. Sie fordern einen Parlamentsbeschluss, der die CDU / FDP -Landesregierung ermächtigt, weitergehende Schutzmaßnahmen aus dem Katalog des Bundesinfektionsschutzgesetzes anwenden zu können.