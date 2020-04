Ähnliche Szenarien drohen in den Bundesligen nur noch beim VfL Bochum - dort hätte NRW im Falle einer Zahlungsunfähigkeit rund 5,7 Millionen an Verpflichtungen. In der Dritten Liga hat der MSV Duisburg mit den Folgen der Corona-Pause zu kämpfen. In dieser Spielklasse gibt es deutlich weniger Fernsehgelder, das Land steht wegen des MSV-Stadions bei etwas mehr als 4,5 Millionen Euro in der Verpflichtung.

Das Sorgenkind schlechthin: Alemannia Aachen

Die größten Probleme drohen - so legen es die vorliegenden Papiere vor - aber in Aachen. Als man 2007 den Neubau des Tivolis plante, gab das Land eine hohe Bürgschaft. Es entstand ein modernes Stadion - für einen Verein der durch die Ligen runtergereicht wurde. Die Alemannia ist in der vierten Liga gestrandet und damit ohne Spiele de facto auch ohne Einnahmen. Würden in Aachen die Lichter ausgehen, droht im schlimmsten Fall, dass NRW für Landesbürgschaften von bis zu 49 Millionen einstehen könnte.