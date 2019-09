Das Landeskriminalamt verschickt von diesem Montag (02.09.2019) an 60.000 Fragebögen zum Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger in NRW . So will das Land unter anderem in Erfahrung bringen, welche und wie viel Prozent der Straftaten nicht angezeigt werden.

Für die landesweite Befragung wurden 81 Kommunen ausgewählt. In jeder Kommune bekommen durchschnittlich 740 Personen Post. Sie wurden anhand von Alter, Geschlecht und anderer Kriterien ausgewählt, um eine repräsentative Stichprobe zu bekommen.

Ergebnisse im Sommer 2020

Wer angeschrieben wird, entscheidet der Zufall. Die Einwohnermeldeämter achten allerdings darauf, dass die Befragten mindestens 16 Jahre alt sind und nicht ein Geschlecht oder eine bestimmte Altersklasse dominiert.