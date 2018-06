Bündnis vermisst Fortschritte bei Inklusion

Harte Vorwürfe gegen Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP): Versprochen hatte sie eine " Neuausrichtung der Inklusion " in NRW - statt dessen habe sich nach einem Jahr Amtszeit bis heute faktisch nichts getan. Sagt die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Dorothea Schäfer. Im Gegenteil: Die Bedingungen in den für "Gemeinsames Lernen" konzipierten Schulen hätten sich verschlechtert, der von der Landesregierung eigens gegründete "Fachbeirat inklusive schulische Bildung" habe in dem ganzen Jahr bisher kein einziges Mal getagt.

Bündnis fordert Fortschritte