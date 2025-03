Ob die Landeswahlleiterin der Bitte des BSW nachkommt, ist unklar. Eine Anfrage des WDR ließ ihr Büro zunächst unbeantwortet.

In zumindest einem Fall ist offensichtlich tatsächlich bei der Auszählung etwas falsch gelaufen: Im Wahlkreis 145 (Soest) wurden im Wahllokal Schmerlecke "am Wahlabend 13 Zweitstimmen beim 'Bündnis Deutschland' erfasst, die auf das BSW entfallen sind" - so schreibt es der Kreis Soest in einer Mitteilung vom Dienstag. Bereits am Mittwoch trat deshalb der Kreiswahlausschuss erneut zusammen, um das amtliche Ergebnis zur Bundestagswahl "korrigiert festzustellen" .