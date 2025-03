BSW klagt auf Neuauszählung: Mehr Stimmen aus NRW als gedacht

BSW-Landesvorsitzender Rabieh hat "erhebliche Zweifel"

Der NRW-Landesvorsitzende des BSW, Amid Rabieh, erklärte: "Die heutigen Feststellungen des Landeswahlausschusses sind zu einem wesentlichen Teil auf unsere ehrenamtlichen Recherchen hin zustande gekommen." Es bestünden jedoch "weiterhin erhebliche Zweifel, ob alle Stimmen korrekt zugeordnet wurden" . Viele weitere Unregelmäßigkeiten seien "bis zum heutigen Tage weder geprüft noch wirklich nachgezählt" . Laut Partei-Berechnungen gibt es eine realistische Chance, bei einer bundesweiten Neuauszählung in den Bundestag einzuziehen.

Mehr Stimmen in Duisburg