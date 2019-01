Nur wenige Unternehmen in NRW rechnen offenbar mit einer Absage des Brexits . Das geht aus einer Unternehmensbefragung hervor, die das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ( IW ) im Auftrag des Wirtschaftsministeriums durchgeführt hat. Das Ministerium hat die Ergebnisse am Montag (21.01.2019) vorgestellt.

Demnach erwarten 80 Prozent der befragten Unternehmen einen weichen oder harten Brexit . Mit einer Absage rechnen nur 20 Prozent. Repräsentativ sind die Zahlen allerdings nicht: An der Umfrage haben sich nur 170 Unternehmen in NRW beteiligt.

Landesregierung kündigt Unterstützung an

Laut Studie gaben 77 Prozent der befragten Unternehmen an, dass der Brexit für sie relevant sei. Von diesen Unternehmen haben 88 Prozent bereits Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Brexit getroffen. Für Firmen, die noch nichts im Hinblick auf den Brexit unternommen hätten, gebe es ein umfangreiches Beratungsangebot, das auch auf einen harten Brexit ohne Austrittsabkommen vorbereite, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ).

Laschet für Verbleib der Briten in der EU