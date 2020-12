Studenten-Austausch soll trotz Brexit weitergehen

Da Großbritannien wegen des Brexits künftig nicht mehr am Studenten-Austauschprogramm Erasmus teilnimmt, könnte es in NRW ein Ersatzmodell geben. "Wir sollten es auf jeden Fall versuchen, denn der Austausch ist wichtig", sagte Stefan Engstfeld (Grüne), Vorsitzender der Brexit-Enquetekommission des Landtags, am Montag dem WDR.