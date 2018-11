Was hat der Brexit-Beauftragte Merz in NRW bewirkt?

Nach Ansicht von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) muss das Büro nicht in der City of London sein. NRW sei nicht an den dort ansässigen Banken interessiert, die würden wenn, dann ohnehin nach Frankfurt wechseln: "Ganz besonders sind wir an produktiven Arbeitsplätzen interessiert, an Digital-Unternehmen, Unternehmen im Bereich der Lebenswissenschaften, an Logistik – die sind nicht in London, das ist viel zu teuer für die dort."