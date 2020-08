Aktivisten fordern Mitsprache bei Kohle-Entscheidungen

Der Kohleausstieg ist zwar beschlossen. Doch noch ist nicht geregelt, was bis zum Enddatum 2038 passiert. Wie viel Kohle darf wo noch abgebaut werden? Welche Dörfer müssen für die Tagebaue weichen? All das will die Landesregierung in einer neuen sogenannten Leitentscheidung für das Rheinische Braunkohlerevier festlegen.