Braunkohle-Gutachten: Grüne im Landtag machen Druck

Was wusste die Landesregierung?

In einer Kleinen Anfrage wollen die Grünen im Landtag nun wissen, was die Regierung Laschet über die Ergebnisse des Gutachtens wusste und welche Konsequenzen sie daraus ziehen will. Sie fordern von der Landesregierung außerdem einen sofortigen Umsiedlungsstopp.

Umsiedlung von Braunkohledörfern vermeidbar?

Empörung in Braunkohleregion

Auch in der Braunkohleregion ist die Empörung groß. Der Vorstand der Dorfgemeinschaft spricht von einer „Vertuschungsaktion “. "Es ist ein handfester politischer Skandal", so Antje Grothus, Mitglied der Kohlekommission.

Opposition und Klimabewegung kritisieren vor allem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU ). Sein Ministerium nahm das fertige Gutachten über ein Jahr lang nicht ab. Einzelne fordern jetzt seinen Rücktritt.

Stand: 18.12.2020, 12:10