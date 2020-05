Braunkohle: Grüne wollen Umsiedlung prüfen lassen

Auf Antrag der Grünen debattierte der NRW -Landtag am Freitag (29.05.2020) über die Braunkohle in einer Aktuellen Stunde. Die Grüne Abgeordnete Wibke Brems zweifelte die Notwendigkeit an, dass die bereits im Umsiedlung begriffenen Dörfer in der Nähe von Erkelenz wirklich dem Braunkohle-Tagebau weichen müssen. Brems berief sich in ihrer Argumentation auf eine Studie des DIW im Auftrag von Greenpeace.