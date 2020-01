Kommentar: Endlich eine Kohleeinigung

Es ist gut, dass es diese Kohleeinigung jetzt endlich gibt. Geschlagene zwölf Monate haben Bund und Länder dafür gebraucht, einen im Grundsatz - nämlich in der Kohlekommission - ja schon gefundenen politischen Kompromiss in eine einigermaßen brauchbare Einigung umzusetzen. Da hat sich die Politik wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert.

Stefan Lauscher

Jetzt also ist die Einigung endlich da. Und auch jetzt fällt es mir schwer, Beifall zu klatschen. Nur zwei Beispiele. Beispiel 1: RWE gibt Gas beim Braunkohleausstieg. Acht alte Kraftwerks-Möhren, die dreckigsten, gehen in den kommenden drei Jahren vom Netz. Mehr als ursprünglich vorgesehen war. Natürlich ist das gut.

Mehr Kohle mit Datteln 4

Aber gleichzeitig beschließt die Kohlerunde, maßgeblich auf Drängen von NRW-Regierungschef Laschet, ein futschneues und bisher noch gar nicht in Betrieb befindliches Steinkohlekraftwerk in Datteln neu ans Netz zu nehmen. Das ist nicht Ausstieg, sondern das bedeutet mehr Kohleverstromung und viele unnötige Millionen Tonnen Co2 in der Luft. Da hilft alles Schönreden nicht, das ist Unsinn.

Beispiel 2: Der Hambacher Forst bleibt also erhalten. Das ist gut. Ich bin dafür. Aber eine Verkleinerung des Tagebaus Hambach bedeutet eben auch, dass der zweite große Tagebau, Garzweiler, wohl bis zu Ende ausgekohlt wird. Fünf Dörfer müssen dafür noch umgesiedelt werden. Das ist bitter für die Menschen dort. War das wirklich unvermeidbar?

Politische Kompromisse sind manchmal schwierig, ja. Und es kann nicht überall nur Gewinner geben. Aber die Kohleeinigung der letzten Nacht hinterlässt aus meiner Sicht zuviele Enttäuschte.