Verfassungsgerichts-Präsidentin Brandts zieht Bilanz

Rückblick auf den Fall Sami A.

Im Interview führt Brandts den Fall Sami A. als Beispiel dafür an, dass der Rechtsstaat auch seine Gegner rechtsstaatlich behandeln müsse. 2018 übte sie im Fall Sami A. scharfe Kritik an Behörden und Landesministern. Trotz einer gegenteiligen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen war der Tunesier abgeschoben worden.

Ricarda Brandts (m) bei der Urteilsverkündung im Streit um die Stichwahl

Damals habe sie sich ausnahmsweise öffentlich geäußert, so Brandts, auch weil es eine "Welle von Hassmails und Bedrohungen gegenüber den Richtern" gegeben habe. Der Druck von Politik und Medien sei damals hoch gewesen, dass Sami A. ganz schnell abgeschieben werden müsse. Richter hätten aber nicht "nach Volkes Meinung zu entscheiden".

NRW-Innenminister Herbert Reul war damals im Fall Sami A. in die Kritik geraten, weil er gesagt hatte, die Unabhängigkeit von Gerichten sei zwar ein hohes Gut, aber Richter sollten immer auch im Blick haben, "dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen". Diese Richterschelte relativierte der CDU -Politiker später.

Nachfolgerin steht fest

Die 65-jährige aus Bochum geht Ende des Monats in den Ruhestand. Sie hatte seit 2013 an der Spitze des höchsten Gerichts des Landes NRW in Münster gestanden - in Personalunion auch als OVG-Präsidentin. Die Kölner Rechtsprofessorin Barbara Dauner-Lieb wird zum 1. Juni neue Präsidentin und damit Nachfolgerin von Brandts.

Streit um Spitzenposten