Mehr Brandschutz für Schweineställe

Die Landesregierung will den Brandschutz in großen Schweinemastbetrieben verbessern. Eine neue Verordnung soll Bauern in NRW die regelmäßige Kontrolle aller elektrischen Anlagen auf ihrem Hof durch einen Fachmann vorschreiben. Einen entsprechenden Entwurf verabschiedete das schwarz-gelbe Landeskabinett am Dienstag (10.03.2020).

Bisher war eine solche Überprüfung nicht vorgeschrieben. " Wir betreten damit in gewisser Weise Neuland ", sagt NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). "Wir sind zwar nicht ganz das erste Bundesland, das einen solchen Elektro-TÜV für Schweine-Mastbetriebe einführt, aber zumindest ganz weit vorne."

Technischer Defekt häufige Brandursache

Erfahrungsgemäß sei in 35 Prozent der Tierstall-Brände ein technischer Defekt von elektrischen Anlagen die Ursache. Bisher sind wiederkehrende Checks der elektrischen Anlagen beispielsweise für Hotels und Versammlungsstätten vorgesehen.

Die jetzt für die Schweinemast geplante Überprüfung soll nur für Betriebe ab einer gewissen Größe gelten: Für Zuchtbetriebe liegt die Schwelle bei mehr als 150 Sauen, für Aufzucht- und Mast-Betriebe bei mehr als 700 Plätzen. Die weiteren Intervalle hängen von Größe und Alter des Betriebes ab.

Kosten von 200 Euro pro Prüfung

Die Kosten für die Überprüfung durch einen Elektriker gibt das Bauministerium mit 200 Euro im Schnitt an. Die Verordnung muss noch vom NRW-Landtag verabschiedet werden.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder schwere Tierstall-Brände in NRW gegeben. So zum Beispiel 2018 in Rheine (Kreis Steinfurt). Bei dem Feuer kamen 8.000 Schweine um. Ursache damals: ein Defekt in einer elektrischen Anlage.