Opfer einer tragischen Verwechslung

Der 26-jährige Syrer war Mitte September bei einem Brand in seiner Zelle in der JVA Kleve schwer verletzt worden. Zwei Wochen später starb der Mann, dessen Name mit Amed A. angegeben wird. Kurz vorher war bekannt geworden, dass der Syrer Opfer einer Verwechslung geworden war und unschuldig in Haft saß.

Was den Brand verursacht hat, ist bis heute unklar. Laut Justizministerium gebe es Anhaltspunkte dafür, dass der Syrer den Brand selbst gelegt hat. Die "Zeit" berichtete am Freitag, dass ein Brandsachverständiger erst zweieinhalb Wochen nach dem Feuer den Brandort besichtigt habe. Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will mögliche Versäumnisse prüfen.