Fleischbranche trifft Politik

Fleisch ist zu billig in Deutschland. Bauern und Tierschützer beklagen das schon seit vielen Jahren. Der neuerliche Skandal um die Großschlachterei Tönnies hat zudem eindrücklich gezeigt: Auch die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche sind unhaltbar. Alles für ein möglichst billiges Schnitzel an der Discounter-Theke.

Doch die Politik sieht jetzt offenbar Handlungsbedarf: " Vom Stall bis zum Teller" lautet der Titel eines Branchentreffens, zu dem Bundesernährungsministerin Julia Klöckner und ihre Amtskolleginnen aus NRW und Niedersachsen, Ursula Heinen-Esser und Barbara Otte-Kinast (alle CDU) für Freitag (26.06.2020) nach Düsseldorf eingeladen haben.

"Fleisch musste immer billiger werden "

Es müsse sich etwas ändern in den " extrem auf Effizienz getrimmten Systemen in der Schlachtindustrie ", sagt Heinen-Esser, " im Interesse der Mitarbeiter, aber auch der Landwirte, die Schweine halten ". Der Kostendruck im Bereich Fleisch " von der Theke an rückwärts " sei immens, " es musste immer billiger werden" . Mittlerweile gehe es nur noch darum, Fleisch " in großen Chargen zu produzieren, unter menschenunwürdigen Bedingungen für die Mitarbeiter ".

Geladen zu dem Gespräch sind daher alle an der Branche beteiligten: Tierhalter, Schlachtereien, Vertreter aus Ernährungswirtschaft, Lebensmittelhandel und von Verbraucherverbänden, Tierschützer, Veterinäre und auch das Kartellamt.

Unter den derzeitigen Bedingungen, da sind sich die Gastgeberinnen offenbar einig, sei es kaum möglich, faire Löhne und Arbeitsbedingungen, hohe Tierwohlstandards und ein auskömmliches Einkommen von Tierhaltern zu erreichen.