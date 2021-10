Booster-Impfungen in Altenheimen größtenteils erfolgt

Viele Ungeimpfte in Krankenhäusern

Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 99,7 - bundesweit bei 139,2. Derzeit befinden sich in NRW 1.211 Menschen mit einer Corona-Erkrankungen im Krankenhaus. 343 Corona-Erkrankte ihnen liegen auf der Intensivstation, 203 von ihnen müssen beatmet werden. Laut Laumann sind 80 Prozent der Patientinnen und Patienten ungeimpft, bei den restlichen 20 Prozent würde es sich um geimpfte, aber "hochaltrige" Personen handeln. Für Laumann ist klar: "Wenn sich alle Menschen impfen lassen würde, hätten wir nicht die Probleme in den Krankenhäusern." Sich nicht impfen zu lassen wäre "medizinisch gesehen unsolidarisch und nicht verantwortbar" , so der Gesundheitsminister.

