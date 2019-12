Walter-Borjans: "Gesetz über Bonpflicht hat Lücken"

Für den ehemaligen NRW-Finanzminister und jetzigen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans ist die Bonpflicht, die ab 2020 in Deutschland gilt, lediglich ein erster Schritt. Er sehe in diesem Bereich noch viel Nachbesserungsbedarf, sagte er am Donnerstag (19.12.2019) dem WDR: "Das Gesetz hat eine ganze Menge Lücken. Es ist noch nicht dicht und kann nicht sicherstellen, dass Betrug nicht auf andere Art aufrecht erhalten werden kann." Dennoch sei die Bonpflicht ein wichtiger Fuß in der Tür, um die Situation zukünftig zu verbessern.