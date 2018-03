Können durch den Einsatz von Bodycams Übergriffe auf Polizisten verhindert werden? Zumindest führen sie nicht dazu, dass die Arbeit der Polizei sicherer wird. Diesen Schluss legt ein Zwischenbericht des Instituts für Polizei- und Kriminalwissenschaft ( IPK ) nahe, der am Donnerstag (15.03.2018) den Mitgliedern des Innenausschusses im Landtag vorgelegt wurde.

Häufiger Angriffe mit Bodycam als ohne

In der Untersuchung wurden Polizei-Schichten in ausgewählten Wachen in NRW verglichen. In einer waren Beamte mit, in einer anderen ohne Bodycams im Einsatz.