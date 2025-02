Angehende Lehrkräfte sollen Gedenkstätten in NRW besuchen

Stand: 14.02.2025, 12:44 Uhr

Das Land will die Erinnerung an die Nazi - Verbrechen aufrecht erhalten und ermöglicht angehenden Lehrerinnen und Lehrern Bildungsfahrten zu NS-Gedenkstätten in NRW. 500.000 Euro gibt es dafür.