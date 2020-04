Zentrale Auswertung des Beweismaterials

Im LKA werden nun auch zentral die digitalen Asservate, also das Beweismaterial, ausgewertet. Und zwar in einer neuen Computer-Infrastruktur. Die Kreispolizeibehörden können darauf zugreifen.

Die Datenmengen haben in den letzten Jahren gigantische Ausmaße angenommen. Allein aus den Ermittlungen rund um den Tatkomplex Bergisch Gladbach sind, so Ingo Wünsch, "18 Millionen Bilder und über 500.000 Videodateien an das LKA übersandt worden."

Für diese neue digitale Infrastruktur sind nach Angaben des Innenministeriums bis 2021 Investionen 32,5 Millionen Euro vorgesehen.