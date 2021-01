Wie klappt's mit dem Distanzunterricht?

Seit Montag sollen die mehr als zwei Millionen Schüler zuhause lernen. Doch die Technik machte nicht so richtig mit. Viele der unterschiedlichen Plattformen, mit denen die Schulen in NRW arbeiten, waren überlastet. Kaum betroffen war nach Berichten das landeseigene Angebot Logineo. Deshalb wünscht sich das Land, dass perspektivisch alle Schulen in NRW zu Logineo wechseln - dazu zwingen kann das Ministerium die Schulen aber nicht.

Der Start des Fernunterrichts sei holprig gewesen, meint auch Stefan Behlau von der Bildungsgewerkschaft VBE. Doch trotz der Anlaufschwierigkeiten hätten Lehrer, Eltern und Schüler von den Erfahrungen aus dem Frühjahr profitiert. Das bestätigen auch andere Beobachter.

Probleme in der Betreuung

Manche Kinder lernen in der Schulbetreuung

Eine besondere Herausforderung ist der Fernunterricht für Eltern mit jüngeren Schulkindern. Sind sie berufstätig, müssen sie ihre Kinder teilweise in die Betreuungsangebote der Schulen schicken, die es für die Klassen 1 bis 6 gibt.



Dort sollen die Kinder am regulären Fernunterricht teilnehmen, doch nicht überall funktioniere das, berichtet Nele Flüchter vom Verein "Familien in der Krise". Denn nicht immer haben die Schulen ausreichend Laptops oder Tablets, manchmal fehlt auch das W-LAN.

Unklar ist, wie viele Kinder die Betreuungsangebote nutzen. Je nach Schule berichten Fachleute von 5 Prozent bis 50 Prozent einer Klasse. Vor allem Grundschulen hätten in manchen Fällen Personalprobleme, sagt Maike Finnern von der Gewerkschaft GEW. Sie wünscht sich deshalb den Einsatz von Lehramtsstudenten an solchen Schulen.