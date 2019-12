Was hat das neue Polizeigesetz für NRW gebracht?

Monatelang gab es in 2018 heftige Proteste gegen das neue Polizeigesetz in NRW . Es sollte vor allem ein Anti-Terror-Paket sein. Aber Unterbindungsgewahrsam, Telekommunikationsüberwachung, Videoüberwachung und der Staatstrojaner trieben Tausende auf die Straßen. Sie sahen einen Polizeistaat heraufziehen. Das Gesetz wurde entschärft und am 12. Dezember 2018 mit den Stimmen von CDU und FDP gemeinsam mit der SPD als "Sicherheitspaket 1" verabschiedet.

Wie oft wurden die neuen Rechte eingesetzt?

Mit dem Unterbindungsgewahrsam und Polizeigewahrsam sollten Terrorverdächtige und Gefährder länger dingfest gemacht werden, bevor sie eine Straftat begehen können. Die bis dato möglichen 48 Stunden wurden auf zweimal 14 Tage ausgedehnt. Dies wurde bis Ende Oktober 29 Mal gerichtlich angeordnet. In 15 Fällen ging es aber nicht um Terrorismus, sondern um häusliche Gewalt. Drei Fälle hatten tatsächlich einen terroristischen Hintergrund. In vier Fällen ging es um die Besetzung eines Braunkohlebaggers. Die Besetzer weigerten sich, ihre Identität preiszugeben.