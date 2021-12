Kommt in NRW 2G am Arbeitsplatz?

Wären die Folgen - ein quasi Berufsausübungsverbot - rechtlich vertretbar?

2G am Arbeitsplatz - das ist ein tiefer Eingriff in die Berufsfreiheit. Das NRW-Justizministerium hält es dennoch für möglich und verweist auf das Bundesverfassungsgericht, das klargestellt habe, dass Eingriffe im Bereich der Berufsausübung " vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls " gerechtfertigt werden könnten. Nach Auffassung des Ministeriums gehören Infektions- und Gesundheitsschutz dazu. Und es argumentiert mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit - der müsse auch für die bereits immunisierten Beschäftigten, die die Arbeitsstätten ja in vielen Fällen aufsuchen müssten, gewährleistet sein.

Aber mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit argumentieren auch diejenigen, die gegen eine allgemeine Impfpflicht sind beziehungsweise sich nicht impfen lassen wollen. Expertinnen und Experten sind sich einig, dass eine Impfpflicht wohl abgewogen und gut begründet sein muss. Die Hürde dafür liegt hoch. Für 2G am Arbeitsplatz - was faktisch einer Impfpflicht für Berufstätige gleichkommt - wird sie nicht niedriger liegen.

Wer spricht sich sonst für 2G am Arbeitsplatz aus?

Der Bundesverband der Mittelständler hat 2G am Arbeitsplatz gefordert und damit begründet, dass 2G leichter zu kontrollieren und kostengünstiger sei als 3G.