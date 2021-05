Streit um Aktenlieferung im Fall Lügde: Justizminister Biesenbach verspricht schnelle Bearbeitung

1100 Namen durch Pseudonyme ersetzt

Hintergrund: In den Daten werden etwa 1100 Namen aufwändig durch Pseudonyme ersetzt. So wird einerseits der Schutz der Opfer und der Beteiligten, andererseits aber auch die Aufklärung für den Ausschuss gewährleistet. Damit sind bisher 13 juristisch erfahrene Pensionäre beschäftigt. Sie haben bisher in 24.000 Stunden rund 35.000 Aktenseiten pseudonymisiert und damit Personalkosten von 730.000 Euro verursacht.

Anonymisieren oder pseudonymisieren?

Heute hat Justizminister Biesenbach in Aussicht gestellt, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Der Ausschuss solle aber jetzt entscheiden, ob er die noch ausstehenden, aus Biesenbachs Sicht eher unwichtigen, Akten schnell bekommen will. Dann schlage er vor, die Namen entgegen der bisherigen Beschlusslage einfach zu schwärzen. Die Abgeordneten bestanden aber darauf, dass das Justizministerium weiterhin Pseudonyme benutzt, um Bezüge zwischen den einzelnen Personen erkennen zu können.

Bei den noch fehlenden Akten handelt es sich vor allem um sogenannte Spurenakten, die für den Strafprozess gegen die beiden verurteilten Täter nicht als relevant angesehen wurden. Die Opposition erhofft sich trotzdem wichtige Hinweise darin. So könnten zum Beispiel Vertuschungsversuche von Polizeibeamten darin auftauchen.

Was bisher geschah

Im Untersuchungsausschuss IV des NRW-Landtags wird seit zwei Jahren das Versagen von Polizei und Jugendämtern untersucht, die trotz mehrfacher Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Kindern nicht resolut genug eingeschritten waren. So sollen sie den Tätern die Vergewaltigung von 40 Kindern und Jugendlichen ermöglicht haben. Wegen der verspäteten Aktenlieferungen von Jugendämtern und Landesregierung wird der Parlamentarische Untersuchungsausschuss seine Arbeit in dieser Legislaturperiode voraussichtlich nicht beenden können.