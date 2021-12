Justizminister: Zentralstelle ermittelt in 29 Verfahren gegen Organisierte Kriminalität

"Follow the money, take the money"

Laut Biesenbach ist es gelungen, die Finanzierungsquellen einer Krimineller auszutrocknen. Das Ermittlungsprinzip "follow the money" sei ergänzt worden um "take the money". So seien immer wieder beträchtliche Vermögenswerte sichergestellt worden - allein in einem Verfahren 22 Millionen Euro.

Lob und Forderung von Bund Deutscher Kriminalbeamter

Oliver Huth, Vorsitzender vom Bund deutscher Kriminalbeamter NRW, lobt die ZeOS als " absolut richtigen Schritt ". Es gehe um Zuständigkeitsfragen. So sei bei Geldautomatensprengungen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zuvor nicht immer klar gewesen, welche Staatsanwaltschaft zuständig ist. Das sei vorbei, weil es nun eine Anlaufstelle gebe.

Oliver Huth