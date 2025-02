Der Rat der Landeshauptstadt lehnte die Bezahlkarte am Donnerstag ab. Das Argument der Mehrheit im Düsseldorfer Stadtrat: Da Geld ohnehin nur in Ausnahmefällen bar ausgezahlt werde, sondern in der Regel auf ein Konto, sehe man keine Vereinfachung oder Verbesserung, sondern allein eine Stigmatisierung von Geflüchteten.

Kritik an tiefgreifendem Eingriff

In Köln ist das Bündnis aus CDU, Grünen und Volt in der Bezahlkarten-Frage bisher uneins. In Duisburg gab es schon 2024 einen Ratbeschluss contra Karte. Um die Opt-Out-Regel zu nutzen, müssen die Kommunen aktiv ihren Verzicht gegenüber dem Land erklären. Auch in Aachen, Dortmund, Krefeld und Münster wird die Karte absehbar nicht kommen.

Es gebe keine Hinweise auf flächendeckenden Missbrauch von Sozialleistungen, die einen so tiefgreifenden Eingriff in die Rechte der Asylbewerber rechtfertigen würden, betonte die SPD in Dortmund. Die Karte solle ein Problem lösen, das es nicht gebe.