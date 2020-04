Soforthilfe-Programm für kleine Unternehmen soll wieder anlaufen

Server im Ausland, Ermittlungen kompliziert

Sieben gefälschte Domains mit Fake-Formularen konnten die LKA-Ermittler bislang ausfindig machen, berichtete Innenminister Reul. Fünf davon seien inzwischen abgeschaltet, zwei noch aktiv. " Wir können nicht ausschließen, dass es noch Dutzende weitere gibt und geben wird ", so Reul. Wer jeweils dahinter steckt, sei völlig unklar. Das Problem: Um eine solche Seite abzuschalten, bedarf es der freiwilligen Mithilfe des Serverbetreibers. Bisher seien sämtliche gefundenen Seiten über Server im Ausland gelaufen.

Staatliche Seiten enden immer auf .nrw oder.de.

372 Betroffene hätten bisher Anzeige erstattet. Reul verwies darauf, dass Seiten, die auf ".info" oder ".com" enden mit Sicherheit nicht die der Landesregierung seien. " Staatliche Seiten enden immer auf .nrw oder.de ", so Reul.

Probleme mit 6% der Anträge