Frauen halten die Gesellschaft gerade in vielen Bereichen am Laufen. Denn es sind überwiegend sie, die in „systemrelevanten“ Berufen, wie in der Pflege, im Supermarkt oder in Kitas arbeiten. Dafür bekommen sie viel Applaus, Dank – aber wenig Gehalt.

"Mache meine Arbeit nicht umsonst"

Farina Kerekes ist Verkäuferin in einer Drogerie in Essen und arbeitet eigentlich sechs Stunden am Tag. Seit Beginn der Corona-Krise ist sie jeden Tag zehn Stunden im Geschäft. „Viele Leute haben mich als Heldin bezeichnet, aber ich mache diese Arbeit nicht umsonst“, sagt Kerekes.

Ihre Kritik: In ihrem Gehalt würden sich Anforderungen und Belastungen im Job nicht widerspiegeln. Deshalb hat Kerekes eine Petition gestartet: Sie fordert eine Aufwertung ihres Berufs – sowohl gesellschaftlich, als auch beim Lohnniveau. Auch die Gewerkschaften starten zum Tag der Arbeit eine Kampagne für mehr Anerkennung für die gerade „systemrelevanten“ Berufsgruppen.