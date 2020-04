Erster Antisemitismusbericht für NRW

Das Klima für Juden in Deutschland ist dem Bericht zufolge so schlecht wie in kaum einem anderen europäischen Land: 29 Prozent haben verbale oder physische Gewalt miterlebt. Damit rangiert Deutschland auf dem zweiten Platz hinter Polen. 59 Prozent der in Deutschland lebenden Juden hätten Angst vor verbalen, 47 Prozent vor physischen Attacken. Damit liege Deutschland ebenfalls an zweiter Stelle hinter Frankreich.

Wenig Projekte explizit gegen Antisemitismus