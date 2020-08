Verdopplung der Beschuldigten im Fall Bergisch Gladbach

Erst Ende Juni hatte NRW -Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) eine eigene Task-Force bei der Kölner Staatsanwaltschaft eingerichtet, um Missbrauchs-Netzwerke schneller und effektiver enttarnen zu können. Die neuen Zahlen wertet Biesenbach unterdessen als "schnellen Erfolg." Er will am Freitag die Task Force in Köln mit seiner niedersächsischen Amtskollegin Barbara Havliza ( CDU ) besuchen.

Stand: 20.08.2020, 17:00