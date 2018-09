"Es gab immer Menschen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild. Neuerdings wird das aber nicht mehr latent, sondern offen geäußert." So fasst Michael Sturm von der mobilen Beratung gegen Rechtsextemismus im Regierungsbezirk Münster die veränderten Bedingungen seiner Arbeit zusammen. Seit zehn Jahren gibt es diese mobilen Beratungsstellen in NRW. Ihre Aufgaben sind in den vergangenen Jahern vielfältiger geworden.

Der Kern der Arbeit von Michael Sturm und seinen Kollegen gegen Rassismus und Diskriminierung findet an der Basis statt - vor Ort an Schulen, Hochschulen, in Sportvereinen, Gewerkschaften oder kirchlichen Organisationen.

Beratungsbedarf wird aktuell größer

Sie sind fast täglich im Einsatz, der Beratungsbedarf ist größer als in der Vergangenheit - auch das sei Ausdruck des gesellschaftlichen Klimas, so Sturm. Sein Team klärt auf über rechtsextreme Gruppierungen, gibt Tipps zum Umgang mit ihren Argumentationsmustern und Verschwörungstheorien, erarbeitet Lösungs- und Präventionskonzepte, je nach Bedarf. Aktuell bereitet Sturm einen Vortrag für die Volkshochschule Bocholt vor. Das Thema: Reichsbürger und die dahinterstehende Ideologie.