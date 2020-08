Landesregierung bietet dem Libanon Hilfe an

Schwerverletzte des gewaltigen Explosionsunglücks in Beirut könnten bald schon auch in Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen behandelt werden. Ein entsprechendes Angebot hat Ministerpräsident Laschet dem Botschafter des Libanon übermittelt.

Hilfsbedarf wird ermittelt

Die "Bilder der zerstörten Stadt haben auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen erschüttert und tief bewegt" , heißt in dem Schreiben Laschets, das dem WDR vorliegt. NRW sei bereit, schwerverletzte Patienten hier zu behandeln, um die überfüllten Krankenhäuser in Beirut zu entlasten.

Nach Auskunft der Düsseldorfer Staatskanzlei ist über Details noch nicht gesprochen worden. Weder über die Zahl der aufzunehmenden Verletzten, noch darüber, welche Krankenhäuser sie aufnehmen könnten. Es gehe jetzt erst mal darum, den Bedarf zu ermitteln.

Bundeswehr könnte Verletzte ausfliegen

MedEvac-Maschine der Bundeswehr

Laschet soll aber bereits mit Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer telefoniert haben. Die Bundeswehr verfügt über entsprechend ausgerüstete Lazarett-Flugzeuge für den Transport. Am Flughafen Köln/Bonn steht ein fliegendes Krankenhaus der Bundeswehr bereit.



Es ist eine sogenannte MedEvac-Maschine, das Kürzel steht für "Medical Evacuation", also medizinische Evakuierung. Sie verfügt über 6 Intensivplätze und 44 normale Krankenbetten. Ein Ärzteteam der Bundeswehr ist bereits im Libanon.

Bochumer Krankenhaus bietet Kapazitäten an

In NRW hat sich unter anderem das auf Unfälle spezialisierte Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum zur Aufnahme von Patienten aus dem Libanon bereit erklärt.

Auch die auf Kinder spezialisierte Organisation Friedensdorf will helfen. Sie könnte verletzte Kinder aufnehmen und behandeln lassen.